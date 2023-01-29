ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة ( LIBERA - B ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية و السفينة ( ALANDA STAR ) و التي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 171 م وعرضها 27 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 30800 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38777 طنا تشمل : 9580 طن يوريا 4847 طن أسمنت و2996 طن رمل و 21354 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12985 طنا تشمل : 11247 طن قمح و 190 طن ذرة و 409 طن كسب عباد و 796 طن صويا و 343 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1509 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4702 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45734 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109674 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4582 شاحنة .

كما تمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة الاستخبارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك .