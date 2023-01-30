مهدد بالانقراض.. تغريم بلوجر صينية 125 ألف يوان بعد تناولها لحم قرش أبيض

كتبت ـ شيماء عبد المنعم

غرمت السلطات الصينية، مدونة بمبلغ 125 ألف يوان (18 ألفا و500 دولار)، عقب نشرها مقطع فيديو وهى تتناول لحم القرش الأبيض الكبير.

وأثار هذا الأمر انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعى، فيما قال مسؤولون فى إقليم نانتشونج بجنوب غرب سيشوان، إن المدونة انتهكت قوانين حماية الحياة البرية فى الصين، عندما اشترت الحيوان فى أبريل من العام الماضى، وبعد ذلك تناولته، حسبما نشر موقع insider.

وقال المسؤولون إن المدونة "جين" دفعت 7700 يوان على موقع تاوباو الخاص بمجموعة على بابا هولدينجز للتسوق من أجل شراء القرش الأبيض، الذى يصنفه الاتحاد الدولى للمحافظة على الطبيعة من الفصائل المعرضة للانقراض، حيث تراجعت أعداده بصورة كبيرة.



البلوجر تستعرض صورتها بجانب القرش

ما هى أسماك القرش الأبيض؟

ويعد سمك القرش الأبيض (Carcharodon carcharias) أكبر الأسماك المفترسة على وجه الأرض، حيث يبلغ طول الأكبر حجماً منه أكثر من 6 أمتار، وتزن طنا واحدا.

ويعثر على هذه الأنواع من أسماك القرش قبالة شواطئ جنوب أفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وبالطبع من البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من كون هذه الأسماك علامات بارزة فى عالم الحيوانات، ولعبت دور البطولة فى أفلام السينما والعديد من الأفلام الوثائقية، لا يعرف العلماء سوى القليل عن تاريخها.

طفل عمره 12 عاما يصطاد سمكة قرش أبيض

ويشار إلى أنه فى وقت سابق، سجل صبى يبلغ من العمر 12 عامًا، صيدًا ثمينًا لمدى الحياة بعد أن اصطاد سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ ارتفاعها 11 قدمًا أى ما يزيد عن 3 أمتار، ووزنها 500 رطل بما يعادل أكثر من 226 كيلو جراما، وذلك أثناء رحلة صيد مع العائلة.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان كامبل كينان، ووالدته كولين، على متن قارب صيد صغير على بعد ميل واحد قبالة ساحل فورت لودرديل، عندما شعر بسحب قوى أثناء الصيد، على الفور وجد "كامبل" نفسه بالكاد قادرًا على البقاء فى مقعده على سطح القارب بينما كانت السمكة المربوطة تتدحرج ذهابًا وإيابًا.

الطفل استخدم سمكة تونة "طعم" لصيد القرش الأبيض

وحسب التقرير، تمسك الطفل الشجاع بإحكام حتى وجد كائن أبيض ضخم يبلغ وزنه 500 رطل، جاء إلى جانب القارب، وحينها قال الطفل "يا إلهي، سمكة قرش بيضاء كبيرة".

ووفقًا لـ بولوتشى: "كان الطعم المستخدم فى الصيد أكبر بكثير من أى شيء كان طالب المدرسة الإعدادية كامبل، يصطاد به من قبل، والذى كان يستخدم عادة باس أرجموث 18 بوصة، وكان لديه خطاف كبير".

الطفل أطلق سراح السمكة الضخمة بعد تصويرها

وقال الصبى عن صيده المفاجىء والمثير: "إنه رائع جدًا"، فيما يقول الكابتن باولوتشى، إنه اصطاد ثلاثة أسماك قرش بيضاء فقط طوال عشرين عامًا من الخبرة المهنية فى الصيد قبالة سواحل جنوب فلوريدا، وقام هو وطاقمه بقياس صيد "كامبل" ووضع علامة عليه لجامعة نوفا ساوث إيسترن.

وقطعوا بعد ذلك الخط بالقرب من الخطاف المصمم للإمساك بزاوية فم السمكة، وفى النهاية أطلقوا سراحها مرة أخرى فى المحيط، حيث أن القرش الأبيض الكبير من الأنواع المحمية، ويجب إطلاقه فور صيده، ورغم ذلك لا يزال "كامبل" سعيدًا جدًا بالصور ومقاطع الفيديو التى توثق صيده، قائلا: "شعرت بشعور رائع.. إنه يمنحنى حقوق المفاخرة فى الفصل الدراسى".