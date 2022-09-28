سمكة قرش تقتل سيدة بعدما سحبتها تحت الماء فى جنوب أفريقيا

كتبت ريهام عبد الله

فى واقعة محزنة، قُتلت امرأة بعد هجوم سمكة قرش بيضاء كبيرة عليها، أثناء خروجها للسباحة فى الصباح الباكر، بينما كانت تقضى إجازتها فى جنوب أفريقيا، حيث كانت الشابة البالغة من العمر 39 عامًا ضحية للهجوم المروع، فلم تغامر السيدة خارج المياه الضحلة عندما اندفع المفترس القاتل من الأعماق وشن هجومًا وحشيًا عليها، ليس بعيدًا عن زملائها السباحين، وفقا لصحيفة ديلى ريكورد.

كانت المرأة قريبة من الشاطئ، وبدأت بالصراخ عندما عضها القرش واختفى مرة أخرى، تم استدعاء المعهد الوطنى للإنقاذ البحرى إلى سنترال بيتش فى خليج بليتنبرج حيث قام السباحون وراكبو الأمواج وهم يصرخون بتطهير المياه قبل الساعة الثامنة صباحًا بقليل يوم السبت 24 سبتمبر.

تم إطلاق زورق إنقاذ فى محاولة يائسة لإنقاذ المرأة لكنها وصلت متأخرة للغاية ووجدت جسدها ملطخًا بدمائها على بعد 50 قدمًا من الشاطئ، وأغلق المسئولون المحليون الشاطئ وعلقوا لافتات تحذر الناس من الابتعاد عن الماء.

والمرأة هى ثالث شخص يقع ضحية لهجوم أبيض شرس فى السنوات الـ 11 الماضية، وقال شاهد عيان لرجال الإنقاذ: "كان الجو غائما بعض الشيء ولكن كانت هناك بعض الشمس المشرقة وكان هناك عدد غير قليل من الناس يغوصون مبكرا لأن درجة الحرارة كانت دافئة جدا.

"ثم سمعت الكثير من الصراخ ورأيت الناس يخرجون من المياه، خمنت أنه هجوم سمكة قرش لكننى كنت بعيدًا جدًا ثم ظهر قارب النجاة.

"سمعت بعد ذلك أن امرأة تعرضت للهجوم أثناء السباحة، وكانت المياه ضحلة جدًا ولكن قيل إنه لا يمكن فعل أى شيء لمساعدتها".