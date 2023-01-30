مصرع طفل سورى جراء انفجار لغم بريف درعا

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله: "إن القوى الأمنية اقتحمت مقراً لتنظيم (داعش) الإرهابي بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة (المزيريب)، واشتبكت مباشرة معهم؛ ما أدى إلى مقتل القيادي الإرهابى محمد علي الشاغورى الملقب بـ (أبو عمر الشاغورى)، وهو من القيادات المتبقية للتنظيم في ريف درعا الغربي، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل مرافقي الإرهابي الشاغوري،وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي، كما تمت مصادرة أسلحتهم الفردية.