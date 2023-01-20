ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله: "إن القوى الأمنية اقتحمت مقراً لتنظيم (داعش) الإرهابي بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة (المزيريب)، واشتبكت مباشرة معهم؛ ما أدى إلى مقتل القيادي الإرهابى محمد علي الشاغورى الملقب بـ (أبو عمر الشاغورى)، وهو من القيادات المتبقية للتنظيم في ريف درعا الغربي، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل مرافقي الإرهابي الشاغوري،وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي، كما تمت مصادرة أسلحتهم الفردية.

وكانت القوى الأمنية السورية أجرت العام الماضي عمليات أمنية بالتعاون مع وحدات من الجيش السوري ومجموعات محلية وأهلية في العديد من بلدات ريف درعا الغربي والشمالي وفي حي طريق السد؛ أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم (داعش)، كان من بينهم قائد التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي المعروف باسم "سيف بغداد"، والذي قُتل خلال العملية الأمنية في مدينة جاسم في 15 أكتوبر الماضي.