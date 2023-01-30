محافظ مطروح: تكثيف الحملات اليومية لرفع القمامة والإشغالات من الشوارع والطرق

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة ورفع التراكمات والمخلفات بجانب أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق وإزالة الإشغالات بالشوارع، للارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة والتيسير على المواطنين. حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وإزالة الإشغالات والتصدى لجميع المخالفات.

حيث كثف مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد جهوده اليومية بأعمال النظافة العامة والرش بنطاق الأحياء الـ 6 والعزب تحت إشراف رؤساء الأحياء وجهاز النظافة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة. وكذا شن حملات يومية لإزالة الإشغالات التى تعيق السير لإعادة الانضباط للشارع المطروحى كما واصلت إدارة التشجير بالمركز أعمالها فى قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة ورفع كفاءة أشجار الزينة ضمن الأعمال اليومية. وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى للمدينة وأوضح رئيس المدينة أنه تم ضبط والتحفظ على معدات وأدوات بناء مخالفة تعمل بدون ترخيص بمنطقتى حى الزهور والشروق تم إيقاف الاعمال واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها مناشدا المواطنين الالتزام بعدم البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة.

كما شهدت مدينة النجيلة أعمال تجميل ودهانات بمدخل المدينة، وأوضح رضا جاب الله رئيس المركز أن الاعمال تمت بمشاركة مجتمعية فعالة وشملت نظافة وتشجير ودهان الأرصفة وتجميل المدخل لتحسين الرؤية البصرية لمدخل المدينة.

وفى مجلس مدينة الضبعة واصل المركز برئاسة الدكتور عماد الدين عبد الله رئيس المدينة جهوده اليومية للارتقاء بمنظومة النظافة بالمركز حيث قام فريق النظافة بالمركز بتكثيف الجهود بمناطق العزبة الغربية والعزبة البحرية بجوار مسجد رياض الصالحين والمدخل الغربى للمدينة ومشروع امتداد الاعدادية بنين وامتداد شارع المقلب العمومى ضمن خطة المركز لتأهيل وتحسين البيئة.

كما كثف مركز ومدينة سيوة برئاسة محمد بكر رئيس المدينة أعمال الرش الضبابى بمناطق الظافرية شرق والسوق وعين العرائس ومناطق متفرقة بالمدينة للقضاء على الحشرات والبعوض الناقلة للأمراض للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بجانب الجهود اليومية لرفع القمامة والمخلفات للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى بالواحة.

وفى مركز السلوم تابع العميد عبد الغنى السماحى رئيس المدينة أعمال فريق الانارة فى مراجعة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة واستبدال التالف والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ مطروح لرؤساء المدن بالتواجد الميدانى المستمر للوقوف على المطالب والاحتياجات المواطنين، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها تيسيرا عليهم بمختلف مدن ومراكز المحافظة.