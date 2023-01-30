لماذا حقق الذهب أطول مكاسب أسبوعية منذ 2020 فى البورصة العالمية ؟

كتب إسلام سعيد

أغلقت أسعار الذهب مع مكاسبه الأسبوعية السادسة، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف 2020 عندما سجل الذهب مستويات قياسية جديدة فوق 2000 دولار للأوقية، بحسب جولد بيليون، حيث ارتفع الذهب بأكثر من 6% منذ بداية العام وهو أفضل بداية للعام منذ 2012 إذ وصل المعدن الثمين إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند حوالي 1949 دولار، ليغلق الذهب هذا الأسبوع 1928 دولار للأوقية، بارتفاع 0.10% خلال الأسبوع.

وقال تقرير متابعة حركة الذهب ، إنه مع تقدم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، وطلبات السلع المعمرة، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات المنازل المعلقة، والبيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات في الولايات المتحدة لشهر يناير والتي جاءت أفضل من التوقعات، زادت فرص تفادي الركود الاقتصادي ومن ثم الاتجاه لابطاء وتيرة زيادة الفائدة يدعم الذهب

أظهر التقدير للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع أن الاقتصاد الأمريكي قد توسع سنوياً بنسبة 2.90% مقابل التوقعات عند 2.60%، بينما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 5.6% في ديسمبر مقابل التوقعات البالغة 2.5%، ويواصل مؤشر الدولار الأمريكي الدفاع عن الدعم الفني حول مستوى 101.25، حيث تحافظ البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع جنبا إلى جنب مع القراءة المرتفعة إلى حد ما لبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية على دعم عائدات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات فوق 3.50%.

وكانت قراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية هي المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. جاء مؤشر انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي شهريا في شهر ديسمبر عند 0.1% ، والذي تجاوز تقديرات 0.0%، وفق التقرير الفني لجولد بيليون ومن المحتمل جدا أن يستعيد مؤشر الدولار الأمريكي بعض مكاسبه المفقودة قبل قرار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 1 فبراير

على الجانب الأخر، للأسبوع السابع على التوالي واصلت صناديق التحوط تراكم الذهب، وفقا لأحدث بيانات التجارة الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة، حيث أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 17 يناير أن مديري الصناديق زادوا من إجمالي مراكز المضاربة الشرائية للذهب بمقدار 7618 عقدا إلى 124222 عقدًا. في الوقت نفسه، ارتفعت المراكز البيعية بمقدار 50 عقدا لتصل إلى 54845.

أسعار الذهب في مصر

واستقرت أسعار الذهب بشكل كبير عيار 21 جرام الأوسع انتشارا لتسجل 1750 جنيه للجرام، وسط ثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 29.92 جنيه، وتأتي تلك التراجعات في ظل ترقب الأفراد لتحركات أسعار الذهب عالميا.

وأيضا يترقب سوق الذهب في مصر قرارات اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم 2 فبراير والذي من المتوقع أن يتم رفع الفائدة 3% للسيطرة على التضخم وهو ما سيمثل المزيد من الضغوط البيعية على أسعار الذهب