أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار عند 1755 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يسجل السعر العالمي للذهب مستويات 1924 دولار في تعاملات الأحد وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1495 جنيها.



عيار 21 يسجل 1755 جنيها.



عيار 24 يسجل 1994 جنيها.



الجنيه الذهب يسجل 14040 جنيها.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في تسعة أشهر هذا الأسبوع عالميا، حيث ينتظر المستثمرون الحصول على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 31 يناير- 1 فبراير، حيث أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وقد يتداول الذهب بين نطاق 1935 دولار و 1960 دولار حتى نصل إلى حدث بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق جولد بيليون.

وكان أكبر صندوق تداول مدعوم من الذهب ارتفع بنسبة 6.27% منذ بداية العام حتى تاريخه، WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN)، وهو صندوق ETF مدار بشكل نشط يمثل اختيارا فريدا في استثمار الذهب، ويعد صندوق GDMN، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2021، فريد من نوعه لأنه يجمع بين التعرض لأسهم شركات تعدين الذهب إلى جانب العقود الآجلة للذهب.

ويمكن أن يؤدي التعرض للعقود الآجلة للذهب إلى تعويض بعض المخاطر المرتبطة بصناعة تعدين الذهب بشكل عام، ومع ذلك، فإن شركات تعدين الذهب في خضم جهود طويلة الأمد لتقوية الميزانيات العمومية وإعادة المزيد من رأس المال إلى المساهمين.

ويتم تداول أسهم شركات تعدين الذهب عند 1.67 مرة من السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، مما يمثل خصما بنسبة 2.59% من المتوسط طويل الأجل، القيمة الدفترية هي القيمة النظرية لأصول الشركة صافية من الخصوم، كما نعتقد أن شركات تعدين الذهب يقدمون عوائد توزيعات أرباح جذابة، حيث تقدم توزيعات أرباح أعلى بنسبة 2.4% من مؤشر S&P 500.