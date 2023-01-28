أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بمصر، وذلك مع نهاية تداولات الأسبوع على تراجع ملحوظ في جميع أعيرة الذهب في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1750 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم :



عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 14000 جنيه.

وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوعين الماضيين منذ يوم 13 يناير 2023 وحتى فتح التعامل على الذهب اليوم السبت 28 ينايرهبوط بحوالي 100 جنيها تقريبًا في كافة الأعيرة المتداولة بسوق الذهب في مصر، بسبب الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار، وتوقف المضاربة العنيفة على الذهب، وكذلك حدوث هدوء نسبي في الطلب على سبائك الذهب، مما تسبب في هبوط الأسعار .

أساب انخفاض الذهب في مصر

وجاء السبب الأول حول تراجع أسعار الذهب هو استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.90 جنيه لليوم الثالث على التوالي، وجاء السبب الثاني هو التصريحات الحكومية التي تؤكد الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذي يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالي على المدى القصير.

كما أن إعلان البنك المركزي الروسي عن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي مما يفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار، وهو ما يمثل ضغوط أقل على الموارد الدولارية المصرية، وتسبب ذلك في هدوء أكبر في سوق صرف الدولار ومن ثم انخفاض الذهب.

وكان البنك المركزي أعلن بدء عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف المصري، وتعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم المستوردين والمصنعين والتحوط من تقلبات أسعار الصرف وزيادة السيولة.

يذكر أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) التي اعتمدها المركزي المصري للبنوك المصرية هي نفس العقود الآجلة، ولكن لا يتم فيها استبدال النقد بالأصل، ولكن يتم استبدال الربح أو الخسارة فقط، وهذا هو سبب تسميتها “غير قابلة للتسليم”، وإنها أدوات تستخدم للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، ويتم تسعيرها حسب فرق سعر الفائدة بين الجنيه المصري والدولار على سبيل المثال.

ومع تطورات سعر الصرف المستقرة تلاشت حاجة المستثمرين والأفراد، للتحوط من سعر صرف الدولار عن طريق شراء الذهب وهو ما مثل ضغوط سلبية على سعر الذهب داخل مصر.