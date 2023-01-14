كتبت فاطمة خليل

تعاني كثير من النساء من التعب والانتفاخ وتقلبات المزاج و التشنجات والألم خلال فترة الدورة الشهرية، ويمكن أن يؤدي إلى حالة مزاجية مزعجة، وإنتاجية أقل في العمل ومع ذلك، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي على التحكم في آلام الدورة الشهرية، التي تزداد سوءاً في فصل الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على 6 أطعمة ومشروبات لتخفيف آلام الدورة الشهرية في الشتاء، بحسب موقع "Health".

أطعمة ومشروبات لتقليل آلام الدورة الشهرية من المعروف أن بعض الأطعمة تعمل على تهدئة الجسم وتخفيف آلام الدورة الشهرية التي لا تطاق بسبب العناصر الغذائية التي تحتوي عليها لذا ، للتعامل مع هذه التشنجات الشديدة في الشتاء، اجعلي نظامك الغذائي صحيًا مع هذه الأطعمة.

1. الخضراوات

تتوافر الخضراوات الورقية الخضراء بكميات كبيرة خلال فصل الشتاء ، كما أنها تعد أكثر الأطعمة المغذية لتخفيف آلام الدورة الشهرية.

يعتبر القرنبيط والملفوف والبروكلي والسبانخ من بعض الخضروات الغنية بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وتزود الجسم بالطاقة وتعزز عملية التمثيل الغذائي يساعد على تقليل آلام الدورة الشهرية ويقلل الإرهاق.

2. ثمار الحمضيات

تعتبر ثمار الحمضيات عنصرًا أساسيًا خلال فصل الشتاء إنها ليست لذيذة للأكل فحسب ، بل تساعد أيضًا في تقليل آلام الدورة الشهرية.

الفواكه مثل البرتقال مليئة بفيتامين C الذي يعزز المناعة ويجعل الجسم أقوى لمحاربة الألم والإرهاق سيكون من المفيد تناول برتقالة مع وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار الفواكه الشتوية الأخرى مثل التفاح والجوافة والفراولة مفيدة أيضًا.

3. الكركم

يحتوي الكركم على الكثير من الفوائد الطبية وقد استخدمته الجدات على مر العصور لتقليل الالتهاب في الجسم خلال الدورة الشهرية ، يصبح الجسم ضعيفًا ويمكن أن يزداد الألم. يساعد وجود الكركم أو حليب الكركم في تخفيف الألم.

4. الزنجبيل

الشتاء هو أفضل وقت للاستمتاع ببعض المشروبات الساخنة وما الذي يمكن أن يكون أفضل من كوب من شاي الزنجبيل لتمنحي نفسك بعض الدفء، من المعروف أن الزنجبيل ينشط الجسم وتساعد خصائصه المضادة للالتهابات في تقليل آلام الدورة الشهرية.

تناولي كوبًا من الزنجبيل المبشور الطازج للحصول على دورة شهرية خالية من الألم، أنواع الشاي العشبية الأخرى مثل شاي النعناع وشاي البابونج ستعمل أيضًا كمسكنات للألم.

5. مشروب الشوكولاتة الداكنة الساخن "الهوت تشوكليت"

يمكن أن يكون الشتاء غير مكتمل دون تناول كوب من الشوكولاتة الساخنة سيضمن تناول مشروب الشوكولاتة الداكنة أنك لن تشعر فقط بالراحة من آلام الدورة الشهرية، بل ستتحسن مزاجك أيضًا.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الحديد والمغنيسيوم المعروفين بتنشيط الجسم أثناء الحيض حضري كوبًا من الشوكولاتة الساخنة.

6. الكاجو والزبيب

ابدأى يومك بحفنة من المكسرات مثل الزبيب والكاجو، لأنها يمكن أن تقلل من آلام الدورة الشهرية، يساعد الزبيب في تحسين الدورة الدموية وهو مصدر جيد للحديد، والكاجو يساعد في تقوية منطقة الحوض والمكون المسمى توكوفيرول الموجود في الكاجو يساعد على تنظيم الدورة الشهرية.