النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.. تورم الحلق أبرز العلامات

كتبت ميرفت رشاد

سرطان الغدة الدرقية ليس مرضًا واحدًا، فهناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الغدة الدرقية تعتمد جزئيًا على نوع الخلية التي بدأ فيها السرطان، والخبر السار هو أنه يمكن علاجه بنجاح وهناك طرق للمساعدة في تقليل المخاطر، وإليك علامات وأعراض الإصابة بها ،وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ماذا تعرف عن سرطان الغدة الدرقية؟



قال داني نجوين ، طبيب أمراض الدم في مركز السرطان في مؤسسة سيتي أوف هوب أورانج كاونتي لينار في إيرفين ، كاليفورنيا ، على الرغم من أن سرطان الغدة الدرقية قابل للعلاج بشكل كبير ، إلا أنه يجب أن تظل متيقظًا للعلامات والأعراض، ​​وهناك أيضًا خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في الوقاية من سرطان الغدة الدرقية ، مثل اتباع نظام غذائي صحي وتجنب زيادة الوزن بشكل مفرط، التعرض للإشعاع ، خاصة في مرحلة الطفولة ، هو أيضًا عامل خطر معروف للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

العلاج الكيماوي هو علاج فعال لسرطان الغدة الدرقية



عادة ما يكون العلاج الكيميائي أكثر فاعلية ضد الخلايا التي تنمو وتنقسم بسرعة، سرطانات الغدة الدرقية "بطيئة النمو" ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب في أن العلاج الكيميائي ليس فعالاً للغاية، يمكن أحيانًا استخدام العلاج الكيميائي والعلاج المناعي للأنواع النادرة والعدوانية من سرطان الغدة الدرقية.

علامات سرطان الغدة الدرقية



لا تسبب معظم سرطانات الغدة الدرقية أي علامات أو أعراض في وقت مبكر من المرض، ومع نمو سرطان الغدة الدرقية ، قد يتسبب في حدوث كتلة - أو عقيدات - يمكن الشعور بها من خلال الجلد الموجود على الرقبة ، في بعض الأحيان ، يشعر الناس أيضًا أن أطواق قمصانهم ضيقة جدًا أو يلاحظون تغيرات في صوتهم وبحة في الصوت أو صعوبة في البلع أو تورم الغدد الليمفاوية أو ألم في الرقبة والحلق، إذا كانت أي من هذه الأعراض تثير قلقك ، فمن المهم أن ترى طبيب."

المؤشرات أو الأعراض الرئيسية لسرطان الغدة الدرقية تشمل:



كتلة صلبة يصعب تحريكها في منطقة الحلق تنمو بمرور الوقت.

ألم عند البلع يستمر لفترة غير عادية من الوقت.

بحة في الصوت ، أو أي تغييرات أخرى في صوتك ، تستمر لفترة طويلة بشكل غير عادي.

سعال مستمر لا يختفي

ألم في الجزء الأمامي من الرقبة يمتد إلى الأذنين.

النساء في خطر أكبر



تحدث سرطانات الغدة الدرقية عند النساء أكثر بثلاث مرات من الرجال، ويمكن أن تحدث في أي عمر ، لكن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة ، بينما يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة في الستينيات والسبعينيات من العمر.

مضاعفات ومخاطر جراحة سرطان الغدة الدرقية



المضاعفات نادرة ولكنها تشمل النزيف بعد الجراحة ، وإصابة الحنجرة التي قد تسبب بحة في الصوت أو ضائقة تنفسية ، وتلف الغدد الجار درقية مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم، هذا عادة ما يكون مؤقتًا في حالة حدوث ضرر.

يرتبط تناول الدهون الزائدة بسرطان الغدة الدرقية



يبدو أن المشكلة هي أن زيادة الدهون قد تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ، وهو ما يرتبط بمخاطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وقد أظهرت الدراسات أن زيادة كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.