ضبط 19 طن بروتين لبن بها خطر داهم خلال حملة لمراقبة الأغذية بالدقهلية

أكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على نجاح إدارة مراقبة الأغذية، بشن حملة تفتيشية على مزرعة مواشى ملحق بها مصنع ألبان (جميد –بروتين ) يدار دون ترخيص وتستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وقالت الدكتور لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، أن الحملة تمكنت من ضبط 19 طن جميد (بروتين لبن)، حيث تم تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسؤول لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير محضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم بها.

وأضافت سلامة أن المكان عبارة عن مزرعة مواشى، ودواجن يتم التصنيع بها مع وجود دورة مياه تفتح مباشرة على مكان التصنيع، فضلاً عن وجود قوارض وحشرات زاحفة وزواحف. مؤكدة على عدم التهاون مع المخالفين وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.