إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة وإعادة فتح 5 أخرى فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات ، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 139 منشآة طبية، تشمل 80 عيادة خاصة، و12 مستشفى وعيادة تخصصية، فضلاً عن 28 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 9 مراكز ومعملاً غير مرخصين.

وأشار فؤاد إلى أنه جرى استصدار قرارات إغلاق لنحو 10منشآت مخالفة وإعادة فتح 5 أخرى، مؤكداً حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.