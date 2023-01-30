وذكرت السلطات - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - أن القصف الأوكراني دمر شبكة الكهرباء التى تغذى المناطق والقرى السكنية القريبة وشبكات التدفئة.

ومن ناحية أخرى.. نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، لقطات مصورة لعمل مقاتلات "سو 35 أس"، خلال تدمير محطات رادار وأنظمة دفاع جوي تابعة لأوكرانيا.

وأظهرت اللقطات ـ التي أوردتها القناة الإخبارية ـ استخدام طواقمها صواريخ دقيقة "أرض ـ جو" و"أرض ـ أرض" لتدمير محطات الرادار وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية.