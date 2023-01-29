اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 10:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

الأحد، 29 يناير 2023 10:27 ص
مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو في بيان له اليوم الأحد مقتل أربعة مدنيين وإصابة 17 آخرين، في قصف روسي على دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال البيان -الذي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "في 28 يناير 2023، قتل الروس أربعة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في كوستيانتينيفكا وواحد في باخموت. وأصيب 17 شخصا بجروح".

وأوضح أنه يستحيل حاليا إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس أن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية واحدة و 32 ضربة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أكثر من 65 مرة ، وتحديدا على البنية التحتية المدنية في منطقتي دونيتسك وخيرسون.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة