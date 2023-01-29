مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

أ.ش.أ

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو في بيان له اليوم الأحد مقتل أربعة مدنيين وإصابة 17 آخرين، في قصف روسي على دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال البيان -الذي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "في 28 يناير 2023، قتل الروس أربعة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في كوستيانتينيفكا وواحد في باخموت. وأصيب 17 شخصا بجروح".

وأوضح أنه يستحيل حاليا إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس أن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية واحدة و 32 ضربة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أكثر من 65 مرة ، وتحديدا على البنية التحتية المدنية في منطقتي دونيتسك وخيرسون.