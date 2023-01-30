حبس 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مخزن فى الجمالية 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم ب التنقيب عن الآثار فى منطقة الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل مخزن كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وتم ضبط (ثلاثة أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، حال تنقيبهم عن الآثار وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.