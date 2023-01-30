تكريم المعلمين الفائزين فى المسابقة الدولية MIE Expert بالغربية

فريق المحافظات

كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعلمين الفائزين فى المسابقة الدولية كمعلم مايكروسوفت المبدع الخبير MIE Expert، للعام الدراسى 2022 / 2023.

واجتاز هؤلاء المعلمين برنامج المعلم المبدع الخبير من مايكروسوفت، والذى يهدف إلى تأهيل المعلمين المتميزين لقيادة التغيير والتحول الرقمى، وتدريب زملائهم على الأداء باستعمال التكنولوجيا ودمجها فى عمليتى التعليم والتعلم، باستخدام أحدث استراتيجيات التدريس المستخدمة فى العالم لهذا الهدف.

وخلال التكريم، قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لكل من زينب سيد أحمد السيد مصطفى (المديرية)، سماح عبد الله ابو اليزيد محمود محمد (شرق طنطا)، نجلاء أحمد عاطف هلال (غرب طنطا)، بهية عبد المحسن إبراهيم الخواجة (المديرية)، محمد عبد القادر سالم الشال (زفتى)، عزة أبو المكارم محمد رزق (شرق طنطا)، أسماء مصطفى محمد النحراوى (قطور)، منال أحمد شفيق الشال (شرق طنطا)، ولاء عبد الفتاح أحمد على سالم (شرق طنطا).

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.