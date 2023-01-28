وكيل تعليم الغربية يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

الغربية- مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية، للنصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

وخلال تفقده أعمال التصحيح والتقدير، أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل وتجنب الأخطاء لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وقام "حسن" بتفقد حجرات التصحيح للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وصرح وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من اللواء طارق رحمى محافظ الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.