تعليم بورسعيد: فتح باب تظلمات الإعدادية 1 فبراير والنتيجة بعد 3 أيام

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد ، اليوم الاثنين، عن فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول من العام "2022-2023".

وأكدت المديرية في بيان صحفي، أنه سيتم فتح الباب في الأول من فبراير وحتى 15 من نفس الشهر، على أن يتم تقديم الطلب بالديوان العام للمديرية في الدور الأرضي بعد دفع الرسوم القانونية المقررة.

وأضافت، أنه سيتم تجديد موعد للإطلاع مع الكنترول، ثم انتظار نتيجة التظلم في غضون 3 أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم.

وفي نفس السياق، إعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، والتى جاءت بنسبة 76.8%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 76.8%، موضحاً أن الإمتحانات خرجت بأمن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد.

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

ويطبق للعام الثاني على التوالي، منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات، بالإضافة إلى إصدار 25 تقريراً فنياً عن الامتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن.

وجاء عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين حق الامتحانات حتى الآن هو 13900 بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص، من خلال 67 لجنة.