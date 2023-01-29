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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد.. بالاسم ورقم الجلوس

الأحد، 29 يناير 2023 09:57 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد.. بالاسم ورقم الجلوس محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
بورسعيد - محمد عزام

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد، التى اعتمدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بنسبة 76.8%، ويتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد للعام الدراسى الحالي. 

وكان اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 76.8%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية. 

وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 76.8%، موضحاً أن الامتحانات خرجت بأمن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد الذي سيتم تعميمه بالمرحلة الإعدادية.

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

ويطبق للعام الثاني على التوالي، منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات، بالإضافة إلى إصدار 25 تقريراً فنياً عن الامتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن

وجاء عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين حق الامتحانات حتى الآن هو 13900 بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص، من خلال 67 لجنة 

وللحصول على النتيجة ادخل على الرابط التالى لمعرفة النتيجة اضغط هنا
 
 
 
 

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