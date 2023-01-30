اليوم السابع
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بنك القاهرة يقرر إيقاف شهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصرى بعائد 25% غداً

الإثنين، 30 يناير 2023 06:12 م
بنك القاهرة يقرر إيقاف شهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصرى بعائد 25% غداً بنك القاهرة - ارشيفية
كتب: أحمد يعقوب

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أعلن بنك القاهرة أنه سوف يتم غداً الثلاثاء وقف العمل بشهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصرى بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة، مع استمرار طرح البنك لشهادة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، و عائد 16.25% يستحق كل ثلاثة اشهر وعائد 16.00% يستحق شهرياً.
 
هذا ويحرص بنك القاهرة على طرح باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية بمزايا وأسعار عائد تنافسية تلبى احتياجات ومتطلبات كافة شرائح العملاء.

بنك القاهرة

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اخبار الاقتصاد



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