انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامى بالجزائر

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى





انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي بمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة الجزائرية، وذلك برئاسة رئيس المجلس الشعبي الجزائري ابراهيم بوغالي، والذي يترأس الدورة الحالية.

وفي مستهل الجلسة، تم انتخاب هيئة المكتب ممثلة في نائبي الرئيس من "كوت ديفوار"عن المجموعة الإفريقية وماليزيا عن المجموعة الأسيوية.

وتم اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة السابعة عشر لمؤتمر الاتحاد، وتقرير الأمين العام للإتحاد مع الموافقة على طلب انضمام منظمات الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المؤتمر البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بصفتهم مراقبين.