القوات المسلحة تنظم احتفالية "معاً نحمى الوطن" لضباط الشرطة وأسر الشهداء

كتب زكى القاضى

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية والقوات المسلحة إلى متحف القوات الجوية، تزامنا ًمع الاحتفال بالعيد 71 للشرطة المصرية، وذلك تقديراً لجهود رجال الشرطة البواسل فى حفظ الأمن والأمان والإستقرار .

بدأت الزيارة بمعرض الطائرات الخارجى، أعقبها جولة داخل العرض الداخلى للمتحف صاحبها شرح مفصل لتاريخ القوات الجوية وتطورها، كما تم عرض فيلماً وثائقياً عن تاريخ ونشأة القوات الجوية، وفيلماً تسجيلياً عن غرفة عمليات وزارة الداخلية وما تستخدمه من أحدث الأجهزة والمعدات التى تساعد فى حفظ الأمن على مدار اليوم الشارع المصرى ، تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية التى عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة .

وأعرب الزائرين عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لحسن الإستضافة والاهتمام الدائم والمستمر، وإعجابهم بما شاهدوه فى متحف القوات الجوية، وما استمعوا له من تجهيزات وتاريخ القوات الجوية المصرية والتي تدعو للفخر دائماً .

وتأتى الاحتفالية تقديراً من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة المصرية من بطولات وتضحيات فداءً للوطن وأُختتمت الإحتفالية بصورة تذكارية.