السجن 8 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وإحراز سلاح بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزته، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت اليوم بمعاقبة المتهم "م.م" و"ع.ا" و" ن.ع"، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ن.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.