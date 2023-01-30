الحبس سنة مع الشغل لمتهم بحيازة سلاح نارى فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح ناري بمدينة نصر، بالحبس مع الشغل سنة وغرامة 1000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في 6 أكتوبر الماضي أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وطلقة نارية مما تستخدم في هذا السلاح دون أن يكون مرخصا له بحيازتهم أو إحرازهم.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بأنه وحال مروره الأمني لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وردت إليه معلومه مفادها إحراز المتهم سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، والسابق صدور ضبط وإحضار من النيابة العامة ضده في قضية جنح، فتوجه إلى حيث أيقن تواجده، فأبصره محرزا إياه، فضبطه وتبين له أن السلاح مذخر بطلقة أحرزهما بدون ترخيص.