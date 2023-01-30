الأقصر تشهد افتتاح الملتقى الدولي الأول بين جامعات الصعيد وإيطاليا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الإثنين، الملتقى الدولي الأول بين جامعات صعيد مصر وجامعات ايطاليا برعاية المعهد الثقافي الإيطالي، حيث حضر الملتقى عدد من رؤساء الجامعات الايطالية، وعمداء كليات السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والآثار والألسن والطب والفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بالإضافة لعدد من المسؤولين والطلاب في تخصصات مختلفة.

ومن المقرر توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ممثلاً عن جامعات صعيد مصر، ورؤساء الجامعات الإيطالية، حيث يأتي هذا الملتقى في إطار التعاون الوثيق بين جامعات صعيد مصر وجامعات إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة وفي إطار خطة المعهد الثقافي الإيطالي لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين جامعات إيطاليا وجامعات صعيد مصر، وسيقام مساء اليوم حفل أوركسترا بمعبد الأقصر في الساعة السادسة مساءاً بحضور 60 عازفاً من طلاب جامعة إيطاليا بقيادة المايسترو Elio Orciuolo، حيث ويهدف الملتقى لتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وترويج برامج التعليم المصرية الإيطالية وتنشيط السياحة الطلابية من إيطاليا إلى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات بالأقصر.

فيما التقى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، مع الناقد الفنى هيثم الهوارى، لبحث سبل مشاركة طلاب الجامعة، ضمن فعاليات المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب في نسخته السابعة، والمقرر انعقادها بمحافظة قنا خلال مارس المقبل، وأوضح الناقد هيثم الهوارى رئيس المهرجان، أن الفعاليات تنطلق يوم 7 من مارس المقبل، تحت شعار "إبداع متنوع في الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن عدد من الورش التدريبية المهمة في المجالات الفنية المختلفة، ويحاضر بها مخرجون من دول: الجزائر، وبولندا، وإيطاليا، فضلًا عن مشاركة المخرجين المصريين.