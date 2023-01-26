رئيس جامعة الأقصر يبحث مشاركة الطلاب بالمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، مع الناقد الفنى هيثم الهوارى، لبحث سبل مشاركة طلاب الجامعة، ضمن فعاليات المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب في نسخته السابعة، والمقرر انعقادها بمحافظة قنا خلال مارس المقبل.

وأوضح الناقد هيثم الهوارى رئيس المهرجان، أن الفعاليات تنطلق يوم 7 من مارس المقبل، تحت شعار "إبداع متنوع في الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن عدد من الورش التدريبية المهمة في المجالات الفنية المختلفة، ويحاضر بها مخرجون من دول: الجزائر، وبولندا، وإيطاليا، فضلًا عن مشاركة المخرجين المصريين.

وأضاف هيثم الهواري؛ أن مشاركة طلاب جامعة الأقصر؛ تأتي بهدف دعم المواهب الشابة، ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجامعة ومؤسسة س للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان، لدعم مواهب طلاب الجامعة، ونشر الوعي الثقافي، في مختلف المجالات الفنية والثقافية، من خلال أنشطة المهرجان المسرحي، والذي يفتح لطلاب الجامعة، مصادر متنوعة للحصول على خبرات من خلال التدريب، لافتًا إلى أن هذا التعاون يهدف أيضا إلى إنشاء مركزًا للفنون.

فيما أشاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بالدور الذي قام به المهرجان خلال الدورة الماضية؛ والذى تم فيها تدريب عدد كبير من طلاب الجامعة، فى جميع مجالات المسرح، مؤكداً على حرص الجامعة على توفير كافة سبل التعاون مع مختلف المؤسسات الداعمة للمواهب؛ وذلك ضمن رسالتها في رعاية تلك المواهب، بل ومساعدة الطلبة والطالبات على صقلها، لاستثمار طاقاتهم فيما يخدمهم ويخدم المجتمع، مشيدًا بدور المهرجان في الاهتمام بدعم الطلاب، وتقديم فن يسهم في الارتقاء بالذوق العام.