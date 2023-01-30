استقرار حالة الطقس على مدن وقرى محافظة المنوفية

تشهد اليوم الاثنين، معظم مدن وقرى محافظة المنوفية ، حالة من الطقس المستقر منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى بروده فى الجو، وتبلغ درجات الحرارة 22 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 13 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .