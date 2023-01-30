استقرار حالة الطقس على مدن وقرى محافظة المنوفية

تشهد اليوم الاثنين، معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس المستقر منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى بروده فى الجو، وتبلغ درجات الحرارة 22 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 13 درجة.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة على خليج العقبة على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.
طقس المنوفية (1)
طقس المنوفية (2)
طقس المنوفية (3)
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