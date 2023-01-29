ارتفاع بالحرارة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 29 يناير حتى الجمعة المقبل 3 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على حنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :
- الأحد 29 يناير :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
- الإثنين 30 يناير:
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وخليج العقبة على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
- الثلاثاء 31 يناير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
- الأربعاء 31 يناير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- الخميس 2 فبراير والجمعة 3 فبراير:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة
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