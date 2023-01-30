اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص صدمهم "موتوسيكل" بطريق الواحات فى 6 أكتوبر

الإثنين، 30 يناير 2023 02:08 م
إصابة 4 أشخاص صدمهم "موتوسيكل" بطريق الواحات فى 6 أكتوبر سيارة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص جراء اصطدام دراجة نارية موتسيكل بهم بطريق الواحات بوابة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات بوابة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بـ4 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، وجري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والموتوسيكل المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


أمن الجيزة

حادث مرورى

اخبار عاجلة

مدينة 6 أكتوبر

حوادث الطرق

مرور الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة