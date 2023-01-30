إصابة 3 باختناق بينهم ضابط وأمين شرطة أثناء السيطرة على حريق كافتريا بجمصة

أصيب ضابط وأمين شرطة وشخص آخر خلال السيطرة على حريق شب داخل كافتيريا بمنطقة الكرنك بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نتج عن اشتعال النيران نتيجة وجود مواد كيماوية تستخدم فى أعمال طلاء العقار المتواجد به الكافتيريا.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ نشوب حريق بكافتيريا الياسمين بمنطقة الكرنك.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ونتج عن الحادث إصابة الرائد "محمد ع" ضابط بإدارة الحماية المدنية باختناق، و"طه م" 45 عاما، أمين شرطة باختناق، وجري إسعافهما بموقع الحادث واستكملا مهام عملهما، فيما أصيب شخص يدعى "عبدالرحمن السيد عبدالشافي، 26عاما، باختناق وجرى نقله إلى مستشفى جمصة.

وأشارت المعاينة الأولية وشهود العيان، إلى أن النيران شبت في براميل "بيتومين" والمستخدمة في أعمال طلاء واجهة العقار الموجود به الكافتيريا وامتدت النيران، مما تسبب فى إتلاف محتويات المحل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإبلاغ النيابة لمعاينة المكان ومباشرة التحقيقات، لمعرفة أسباب الحريق.