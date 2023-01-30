أعمال زراعة الأشجار تتواصل ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بأسوان

واصلت الوحدات المحلية بأسوان جهودها لاستكمال أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والمخلفات والتشجير والإنارة، بجانب المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مبكرة استهدفت تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحه ١٠٠٠ م2 بقرية الفوزة، بجانب تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بالطريق العام بشارع السوق أسفرت عن تحرير 20 محضر، ومصادرة 84 مضبوطات متنوعة، بالإضافة إلى إستكمال مشروع التطوير والتجميل بالمدينة حيث يتم تسوية الشوارع الداخلية الجارى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بها، كما يجرى تنفيذ أعمال تمهيد طريق مصنع سكر إدفو لتسهيل حركة سير جرارات القصب بطول ٧ كم، علاوة على قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة اليومية بشارع الكورنيش لتهيئة الأجواء الجمالية أمام الزائرين والأفواج السياحية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بنطاق حى غرب، مع رفع أحد الأشجار التى تعرضت للسقوط بشارع أبطال التحرير، بجانب القيام بأعمال الإنارة بحى الصداقة الجديدة.

وتوازى ذلك مع متابعه مشروعات المبادرة الرئاسية بقريه غرب أسوان، والتى من بينها مشروع الصرف الصحى، والذى يضم محطات رفع ( 1، 3، 4 ) بنجوع المداب والفرس والبليده، وكذا متابعة أعمال محطة المعالجة والتى جار العمل فيها بنسبة 70 %، مع بدء إنشاء السور الخارجى للمحطة.

كما تم المرور الميدانى لبدء العمل فى مشروع الإحلال الكلى بمدرسة عبد العظيم فضل بنجع المداب.

وفى نفس السياق واستمراراً لتنفيذ أعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بزراعة الأشجار المخصصة بنطاقها داخل المدارس ومراكز الشباب والمواقع الخدمية، بالإضافة إلى الشوارع والمناطق السكنية.