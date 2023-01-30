أسماء 32 شخصا أصيبوا فى حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط

أصيب 32 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 103 اتجاه محافظة أسيوط على طريق الصحراوى الشرقى وقادم محافظة القاهرة.

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 103 طريق الصحراوى الشرقى باتجاه أسيوط. وبالانتقال والإسعاف تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة 32 شخصا بإصابات وكدمات وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا وأسيوط، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

والمصابون فى الحادث هم: "عاطف.ع". 52 عاما ، محمد.ج" 30 عامًا، و"زينب.ع" 29 عامًا، و"صالح.ع" 28 عامًا، و"أحمد.ا" 21 عامًا، و"مصطفى.م" 30 عامًا، و"عبدالعزيز.س" 27 عامًا، و"رمضان.ف" 22 عامًا، و"فاطمة.ف" 48 عامًا، و"أسماء.م" 45 عامًا، و"محمود.م"27 عامًا، و"اسامه.ف" 35 عامًا، و"حسن.ع" 22 عامًا.