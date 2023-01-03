اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:53 ص
أكرم القصاص
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إصابة 13 عاملا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالإسماعيلية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:30 ص
إصابة 13 عاملا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالإسماعيلية حادث - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 13عاملا بإصابات متفاوتة، بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب اتوبيس يستقلونه عقب اصطدامه بسيارة ميكروباص على وصلة الدواويس دائرة مركز  القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وجارى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، مفاده ورود بلاغ بانقلاب أتوبيس عقب اصطدامه بسيارة ميكروباص يستقله عدد من العمال على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية، وبين أن الحادث أسفرعن إصابة 13 عاملا بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

جارى نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.



 


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