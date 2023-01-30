أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 64 جنيها للكيلو

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا في السوق المحلي للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم الاثنين، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 68 و69 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وبلغ سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا، سعر الساسو 59 جنيهًا، والكتكوت الساسو 8.25 إلى 8.50 جنيه، وأمهات بيضاء 51 جنيها للكيلو، والكتكوت الأبيض 11.75 إلى 12 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 86 جنيها لسعر الأبيض، فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 93 جنيها الكرتونة، وبلغ سعر البيض الأحمر 89 جنيها للكرتونة.