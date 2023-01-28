أسعار الدواجن في الأسواق اليوم تسجل 62 جنيها للكيلو

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الدواجن ، في الجملة نحو 62 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم السبت، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 68 و 69 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وبلغ سعر الفراخ البيضاء 62 جنيهًا، سعر الساسو 59 جنيهًا، والكتكوت الساسو 8.25 إلى 8.50 جنيه وأمهات بيضاء 51 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 11.75 إلى 12 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.