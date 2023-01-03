5 طرق طبيعية للتحكم في أعراض التهاب القولون التقرحي

كتب – حسام الشقويرى

لا يوجد حتى الآن علاج لـ التهاب القولون التقرحي ، وهو مرض مزمن يصيب الأمعاء الغليظة (القولون) حيث يؤدي الالتهاب الناتج عن الاستجابة المناعية المعيبة إلى ظهور تقرحات أو تقرحات في بطانة القولون، وفقا لما نشره موقع verywellmind

وتؤثر الحالة المزمنة على ما يقرب من مليون أمريكي وتميل إلى التوارث بين العائلات ، ووفقًا لمؤسسة Crohn's & Colitis Foundation الأمريكية . تظهر الأبحاث الوبائية أن السكان الغربيين والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون وقليلة الألياف معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة .

يقول بنجامين سنايدر طبيب العلاج الطبيعي في عيادة خاصة في كيتشنر : "على الرغم من أن السبب الرسمي لالتهاب القولون التقرحي قد أفلت من المجتمع الطبي ، فمن المهم أن نفهم أنه ناتج عن تفاعل العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة" .

تشمل علاجات التهاب القولون التقرحي الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، ومثبطات الجهاز المناعي ، والمستحضرات الدوائية الحيوية ، والمنشطات للسيطرة على الالتهاب وأعراض الحالة الأخرى. تعد الجراحة لإزالة القولون والمستقيم شكلاً آخر من أشكال العلاج إذا لم يثبت الدواء فعاليته.

و تظهر الأبحاث أن عددًا من العلاجات الطبيعية ، بما في ذلك كل شيء من تغيير نمط الحياة إلى الأدوية العشبية ، فعالة في علاج التهاب القولون.

1. تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض

النظام الغذائي الغربي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر المكرر والمنتجات الحيوانية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب القولون وتفاقم أعراض التهاب القولون. و الأطعمة الدهنية ومنتجات الألبان والكافيين والكحول والفواكه والخضروات النيئة قد تؤدي إلى ظهور أعراض التهاب القولون .

2. مارس التمارين الرياضية بانتظام لتقليل الالتهاب

التمرين مفيد في إدارة العديد من المضاعفات المرتبطة بالتهاب القولون التقرحي ، بما في ذلك انخفاض كثافة العظام وضعف جهاز المناعة ومشاكل الصحة العاطفية والإجهاد وزيادة الوزن.

3. قلل من الإجهاد

تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد يلعب دورًا في أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي.ووفقًا لمراجعة بحثية نُشرت في أكتوبر 2019 في Frontiers in Pediatricsيؤدي الإجهاد إلى التهاب وتغيرات في القناة الهضمية ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون.

4. قد يكون العلاج السلوكي المعرفي (CBT) وتقنية تسمى الارتجاع البيولوجي مفيدة ، لأن هذه العمليات تعلم مهارات التعامل مع الإجهاد والألم. ويمكن أن يخفف العلاج المعرفي السلوكي من آلام البطن لدى بعض الأشخاص.

5. أحماض أوميجا 3 الدهنية لتخفيف الأعراض

كجزء من نظام غذائي صحي ، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الإضافية ، والدهون الصحية الموجودة في الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ، قد تمنع الالتهاب وتقلل من أعراض التهاب القولون التقرحي.