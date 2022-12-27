5 أنواع شاي مهدئة لالتهابات القولون التقرحى

كتب – حسام الشقويرى

تم استخدام العلاجات العشبية لعلاج الأمراض لعدة قرون عبر مجموعة متنوعة من الثقافات المختلفة. ويحارب الكركم الالتهابات ، بينما يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للغثيان. في الواقع ، وجدت دراسة نُشرت في مايو 2020 في مجلة BMC Gastroenterology أنه عندما يشرب المرضى الشاي الأخضر كجزء من تحضيرهم لتنظير القولون ، فإنهم يعانون من غثيان وقيء وألم بطني أقل، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

تقول Kelly Kennedy ، RD ، مديرة التغذية في Everyday Health : "هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الشاي قد يساعد في علاج أشياء مثل الالتهابات ". ويمكن أن يكون أداة سهلة لتخفيف الأعراض المتعلقة بمرض كرون والتهاب القولون التقرحي. ويضيف كينيدي: "لسبب واحد ، الشاي دائمًا ما يكون مرطبًا ، ويمكن أن يساعد ذلك في علاج أعراض مثل الإسهال أو متلازمة الأمعاء القصيرة بعد الجراحة". وهناك فائدة أخرى تتمثل في أن الشاي يتمتع بجودة دافئة ومهدئة ، والتي يمكن أن تساعد لأن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض. وهذا صحيح بغض النظر عن نوع الشاي الذي تصنعه ".

إذا كان كوب الشاي اللطيف يبدو وكأنه مجرد شيء يساعد على تهدئة بطنك ، فجرّب أحد هذه الخيارات المهدئة.

شاي الكركم والزنجبيل



يستخدم الكركم ، أحد أقارب الزنجبيل ، في الطب الهندي القديم منذ آلاف السنين للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية.

شاي ملطف للبطن بعد العشاء



تستخدم بذور الشمر في عدد من مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك والغازات. والتي تجمع بين العشب والزنجبيل والنعناع والبابونج للحصول على مزيج مهدئ للبطن يمكن تناوله قبل أو بعد الوجبة لمنع أو تقليل الانتفاخ أو التقلصات المؤلمة. ناهيك عن أن الزنجبيل يمكن أن يخفف أعراض الغثيان ،

شاي الآذريون



آذريون ، زهرة ذات خصائص مضادة للالتهابات مفيدة للبشرة ، وقد ثبت أيضًا أنها تساعد في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

شاي الدردار الزلق



يستخدم اللحاء الداخلي المسحوق لشجرة الدردار الزلقة لعدة قرون للمساعدة في تخفيف حالات الالتهاب في الطب التقليدي .

شاي الزنجبيل الأخضر بالنعناع



ربما سمعت أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان ، ولكن فوائده لا تنتهي عند هذا الحد - يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مكون مضاد للالتهابات قد يكون له تأثيرات وقائية لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي . ويساعد النعناع أيضًا في تهدئة اضطراب المعدة وتعزيز الهضم الجيد