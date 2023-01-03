135.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 11 شهرا واستمرار تراجع الذهب.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم ، عددا من أبرز الأخبار الاقتصادية في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع ،بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة إيرادات هيئة قناة السويس في الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2022 الماضي، وكذلك عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال نفس الفترة من العام.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن القيمة الإجمالية لإيرادات قناة السويس بلغت نحو 135.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا من عام 2022، بينما كانت نحو 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 49.6%.

كما وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكي للملاحة ABS

، لتوفير إطار للتعاون في مجالات الاستدامة البيئية وإزالة الكربون ضمن جهود الهيئة لتحويل قناة السويس لقناة خضراء ضمن استراتيجية 2030.

ويأتي ذلك، نتاجا للتعاون المثمر والمباحثات التي جمعت هيئة قناة السويس والمكتب الأمريكي للملاحة خلال الفترة الماضية للاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها المكتب في مجال الاستدامة البيئية.

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والمنظمات العاملة في مجال النقل البحري في المجالات المرتبطة بالاستدامة البيئية وإزالة الكربون ضمن استراتيجية الهيئة الصديقة للبيئة وتمهيدا للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء".

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدماً في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات تشجيع السفن الصديقة للبيئة.

واستعرض عبد الحليم سالم مؤشرات البورصة المصرية، حيث انهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وسط أحجام تدأول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه.

من جانبه قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات ارتفعت إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2021، ومقارنة مع 16.3 مليار جنيه عام 2020، و3.9 مليار جنيه عام 2019، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47% مقابل 53% للأفراد عام 2022، مرتفعة من 32% للمؤسسات مقابل 68% للأفراد عام 2021، ومقابل 37% للمؤسسات و63% للأفراد عام 2020.

أضاف "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن زيادة تداولات المؤسسات المصرية بدون صفقات، جاء نتيجة جهود إدارة البورصة المصرية في زيادة الدور الذي تلعبه المؤسسات وبخاصة الحكومية لتنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطة العمل المقترحة لزيادة استثمارات هذه المؤسسات، ثم تبعها اجتماعات مع عدد من كبرى المؤسسات الحكومية مثل البريد والأوقاف وعدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة.

فيما شهد الذهب انخفاض ملحوظ بحوالي 10 جنيهات وذلك مع انخفاض محدود في الطلب على الذهب بالأسواق آلان، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1660 جنيها للجرام، في حين يتجه السعر العالمي للصعود مسجلاً 1834 دولار.

بدوره أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، اتخذت وزارة المالية المصرية قرارا بتنفيذ مشروع لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة منذ 15 ديسمبر الجارى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين.