انفراجة كبيرة فى الأسواق وطرح سلع رمضان بتخفيضات 30%.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع أبرزها الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و 35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليارات دولار،وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في انشاء منافذها والى وصلت الى 18 منفذ في 5 محافظات، وستتولى المعارض في كافة ربوع مصر خلال شهر يناير.

وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل الى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاى.

كما استعرضت النشرة أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاضا بحوالي 10 جنيهات وذلك مع انخفاض محدود في الطلب على الذهب بالأسواق آلان، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1670 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 1430 جنيها.

عيار 24 سجل 1909 جنيهات.

الجنيه الذهب 13360 جنيها.

من جانبه أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022/2023، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2022، إعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2023 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2023 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وفى خبر اخر تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع،

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ وإنهاء وطرح تنفيذ أكثر من 90 ألف وحدة سكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمدينة حدائق العاصمة، وتم حتى الآن تخصيص 21600 وحدة للمواطنين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، وتم تسليم آلاف الوحدات لمستحقيها، كما تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية، وتشمل (مدارس – حضانات – وحدات صحية – ملاعب – مراكز شباب – مخابز – أسواق تجارية – الخدمات الدينية "المسجد - الكنيسة")، بجانب تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية، كما تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح محمود عصمت أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التى تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص فى قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار فى عدد من القطاعات.

أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة فى مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولى اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى وإزالة أى عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية فى الاقتصاد القومى.

وأخيرا أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه.