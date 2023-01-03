اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الدفاع البولندى: نهج الناتو "الحذر للغاية" يطيل أمد الصراع بأوكرانيا

الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:00 ص
وزير الدفاع البولندى: نهج الناتو "الحذر للغاية" يطيل أمد الصراع بأوكرانيا حلف الناتو
أ ش أ

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دعا وزير الدفاع البولندي، ماريوزيتش بلازتشزاك، حلفاء أوكرانيا في العالم إلى تكثيف مبادراتهم لدعم الأوكرانيين، مشدداً على أن "النهج الحذر للغاية" في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا سوف "يتسبب بلا داعٍ في إطالة أمد الصراع المرير الذي يدفع فيه الجنود الأوكرانيون ثمناً غالياً ليس لحماية أراضيهم فحسب، بل للدفاع أيضاً عن القيم النبيلة التي نتبناها جميعاً.


وأكد الوزير البولندي - في مقابلة مع مجلة (ديفينس نيوز) - تضامن بلاده اللامحدود مع أوكرانيا قائلاً إن الهجوم العسكري الذي شنته موسكو على كييف "كان حدثاً كاشفاً لحقيقة نوايا الكرملين ومنهجيته في التعاطي مع العلاقات الدولية"، وهو ما دفع بلاده إلى المسارعة في خطى تحديث القوات المسلحة والصعود بإنفاقها العسكري إلى ملامسة عتبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجديد. 


وقال: "سيبقى دعمنا الصلب لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بالتوازي مع نهجنا الشامل لتقوية دفاعنا ووضعنا الأمني، نقطة جوهرية ترتكز عليها جهودنا في الأشهر المقبلة".


واستطرد وزير الدفاع البولندي: "نتبنى خطة طموحة لتحديث القوات المسلحة البولندية. وتشتمل برامج التسليح على جيل حديث من الطائرات الحربية المقاتلة، والمروحيات الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخي، وقدرات المدفعية". 


وشدد على التزام بلاده بتيسير تنفيذ كل القرارات التي توصلت إليها قمة "الناتو" في مدريد أواخر العام الماضي، وكذلك تقدير بلاده للقرار التاريخي الذي اتخذته كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، واصفا قرار بلاده بالاحتفاظ بوجود دائم لقوات أميركية في بولندا بأنه خطوة صائبة، مبررا ذلك بالقول "علينا أن نكون على أهبة الاستعداد للرد على أي حدث طارئ في غضون وقت قصير أو على الفور".


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