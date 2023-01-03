منظمة خيرية تتحدى رئيس وزراء بريطانيا والجائزة مليون استرلينى.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أطلقت المنظمة الخيرية الدولية النباتية Generation Vegan (GenV)، التى أعيدت تسميتها من اسمها السابق إلى Million Dollar Vegan في أغسطس الماضى، مؤخرًا حملتها الأخيرة التى عرضت على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مليون جنيه إسترليني ليصبح نباتيًا لمدة شهر واحد.

فى رسالة إلى داونينج ستريت، كتبت نعومى هالوم، الرئيس التنفيذية لمنظمة فيجان جينيريشن: "نود التبرع بمليون جنيه إسترلينى لجمعية خيرية من اختيارك مقابل اعتماد نظام غذائى نباتى لمدة شهر".

فى الوقت نفسه، تعرض اللوحات الإعلانية فى محطة انفاق ويستمنسر وإعلانات على صفحة كاملة في اربع صحف بريطانية كبرى إعلانات خلال الأيام العشرة الأولى من العام الجديد وتحث رئيس الوزراء على قبول تحدى المؤسسة الخيرية النباتية ومنحه حتى نهاية يناير لاتخاذ قراره.

وتحدت الحملة فى السابق البابا فرانسيس الذى لم يستجب لكنه أعطى الحملة مباركته وحث الشباب لاحقًا على تناول كميات أقل من اللحوم، كما واجه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب تحديًا ليصبح نباتيًا لمدة شهر لكنه رفض العرض.

وفقًا للمنظمة النباتية، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحماية مستقبل كوكبنا وتحدث عن أهمية إظهار التعاطف، مع تصاعد الأزمات المناخية والبيئية والصحية فى المملكة المتحدة وفى جميع أنحاء العالم وقالت المنظمة: "حان الوقت لتشجيع زعيم المملكة المتحدة على اتباع كلماته مع العمل الهادف"

وتابعت المنظمة: "أملنا الصادق هو أنه سيقبل عرضنا المليون جنيه استرلينى نحن نحثه على أن يكون قدوة يحتذى به وأن يعرض كيف يمكن أن يكون تناول الطعام النباتى مرضيًا وصحيًا وممتعًا - وكذلك إيجابيًا من الناحية الأخلاقية والبيئية".