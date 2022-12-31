رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن حزنه لوفاة بابا الفاتيكان السابق

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أعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، عن حزنه إزاء وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر عن عمر ناهز 95 عاما.



وقال سوناك - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إنه "كان رجل دين عظيما حيث كانت زيارته للمملكة المتحدة في عام 2010 لحظة تاريخية لكل من الكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أرجاء بلادنا.. أفكاري مع الكاثوليك في المملكة المتحدة وحول العالم اليوم".



وكان الفاتيكان قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر.