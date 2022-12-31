اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن حزنه لوفاة بابا الفاتيكان السابق

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:03 م
رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن حزنه لوفاة بابا الفاتيكان السابق رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك
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أعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، عن حزنه إزاء وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر عن عمر ناهز 95 عاما.


وقال سوناك - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إنه "كان رجل دين عظيما حيث كانت زيارته للمملكة المتحدة في عام 2010 لحظة تاريخية لكل من الكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أرجاء بلادنا.. أفكاري مع الكاثوليك في المملكة المتحدة وحول العالم اليوم".


وكان الفاتيكان قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر.


رئيس وزراء بريطانيا

بريطانيا

وفاة بابا الفاتيكان السابق

وفاة بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

بنديكت السادس عشر



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