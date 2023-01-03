مصلحة الجمارك: الدولة تتابع لحظة بلحظة الإفراج عن البضائع فى الموانئ

كتب الأمير نصرى

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، الدولة تتابع لحظة بلحظة من إجل الإفراج عن البضائع فى الموانئ، من أهمها السلع الغذائية والأدوية، وتم الإفراج عن بضائع بـ 6.8 مليار دولار فى شهر وأحد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أضاف الشحات غتورى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، هناك اهتمام كبير بتفريغ الموانئ، وتسريع عمل المصانع للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى للاستعداد لشهر رمضان، وعمل حصر للأعلاف.

وأشار إلى أن هناك أزمة عالمية فى أسعار البضائع، وأصبح هناك اهتمام بالإفراج عن السلع فى الجمارك، موضحا أن من يحمل مجوهرات شخصية أثناء الدخول إلى الجمارك لا نحرزها منها إلا فى حالة إن كانت مخبأة داخل الحقيبة.

وفى وقت سابق، رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإفراج عن سلع أساسية بالموانئ المصرية تشمل ( زيوت وبقوليات ولحوم وأعلاف ) بقيمة 300 مليون دولار.

وقال بشاي، فى تصريحات صحفية، إن الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ المصرية تعد خطوة هامة كان ينتظرها مجتمع المستوردين، مؤكدا فى الوقت نفسه أهمية الخيور فى إحداث انفراجة كبيرة فى الأسواق المحلية، كما أنها ستساهم فى السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتوقع بشاي، أن يتم الإفراج خلال الأيام القادمة عن مدخلات إنتاج وسلع غذائية أخرى، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ على مراحل حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.