أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى استكمال خروج جميع البضائع بالموانئ

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها توجيهات الرئيس السيسي التي شملت الإسراع فى استكمال خروج جميع البضائع الواردة إلى الموانئ، وكذا سرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الرئيس السيسى يوجه بسرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالى.

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى استكمال خروج جميع البضائع الواردة إلى الموانئ



تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ.

وزير التموين للنواب: مصادرة المنتجات وغلق المحال حال عدم الالتزام بكتابة أسعار السلع



قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه "فيما يخص عجز المفتشين لدى الوزارة الجميع يعلم أنه لا يوجد تعيين فى الحكومة، والبديل الثاني الانتداب من منطقة لأخرى، والوزارة ليست جاذبة، ففى حال الإعلان يأتيني شخص من المحليات، بينما المالية حال إعلانها يأتيها ضعف العدد المطلوب".

رئيس الوزراء: الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بقمة أولوياتها



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ "صندوق مصر السيادي"، ومسئولي الوزارات المعنية.

وزير التموين أمام النواب: لا يوجد أصل للتسعير الجبرى وفق الدستور والقانون



أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين أنه لا يوجد تسعيرة جبرية، ولن نعود للستينيات، مضيفا: "لا يوجد فى الدستور ولا القوانين ما يسمح للحكومة بالتسعير الجبرى".

نقل محافظ المنيا للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية



نقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلى مستشفى القلب والصدر، لتلقى الرعاية الصحية، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية، أثناء أداء مهام عملة داخل مكتبه، بديوان عام المحافظة.

هيئة الدواء: صلاحية الأنسولين 4 أسابيع بعد الفتح بدرجة حرارة 2-8 مئوية



أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل التنظيمى الخاص بمدد صلاحية الأدوية بعد فتحها.

غدا أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

معلومات الوزراء: صادرات الغاز تحقق النمو الأعلى عربيا خلال أول 9 أشهر من 2022



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "إنفوجراف" جديدًا يتناول صادرات مصر من الغاز المسال، وقد وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 4.86 ملايين طن، مقابل 4.35 ملايين طن خلال الفترة نفسها من 2021.

سيراميكا يفوز على غزل المحلة بثلاثية فى الدورى.. فيديو



حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم



شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يضع اللمسات النهائية لضم ظهير سموحة فى انتقالات يناير ،إبراهيم حسن: فريد شوقى طلب الرحيل عن المصرى وننتظر الصفقات .

اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا على مصير كهربا من المشاركة مع الأهلي



ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم رد الفيفا على مصير اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة مع الأهلي بعد 11 يناير الجاري.

نوة رأس السنة.. هطول أمطار متوسطة على الإسكندرية.. تراكم السحب الرعدية وتوقعات بأمطار غزيرة.. تمتد لـ 5 أيام والصرف الصحى ترفع حالة الطوارئ.. و102 سيارة لشفط المياه.. فيديو وصور



شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة، على مناطق متفرقة، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة "رأس السنة".

مجلة أمريكية تضع أم كلثوم فى قائمة أعظم 200 مغن ومغنية عبر التاريخ.. كوكب الشرق المصرية العربية الوحيدة فى القائمة الخالية من مايكل جاكسون.. الاختيارات جاءت بالتصويت حسب التأثير والتراث الموسيقى



أعلنت مجلة "rollingstone" الأمريكية عن قائمة أعظم 200 مغن ومغنية عبر التاريخ، حيث نشرت المجلة القائمة في تقرير عبر موقعها الرسمي بعنوان "أعظم 200 مطرب في كل العصور"، وأوضح التقرير أن هذه القائمة لأعظم المطربين وليس أعظم الأصوات، وعدم وجود أسماء من المغنيين الشهيرين لا يعنى أنهم غير جيدين ولكن الاختيارات جاءت بسبب القدرة على التأثير والتراث الموسيقى.

"العفو الرئاسى" تستهل العام الجديد بالإفراج عن دفعة جديدة.. نواب: رسالة طمأنة بجدية استكمال أعمال اللجنة لخروج المزيد وتأهيل المفرج عنهم وترسيخ لخطى حقوق الإنسان.. ومحمد عبد العزيز: نتائج أكبر فى 2023



واصلت لجنة العفو الرئاسي أعمالها، مع بداية العام الجديد 2023، بالتنسيق مع الجهات المعنية لخروج دفعات جديدة من المحبوسين، قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، وذلك بعدما شهد عام 2022 خروج حصيلة تصل لـ 1200 شخص من المفرج عنهم عقب تفعيلها في أبريل الماضي، حيث أعلنت اللجنة أمس الإفراج عن 27 شخصا من المحبوسين احتياطيا بقرار من النيابة العامة.

التموين: صرف 20% من مقررات السلع التموينية لأصحاب البطاقات حتى الآن



تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وانه تم صرف ما يقرب من 20 % من مقررات شهر يناير حتى الآن.

أمطار غزيرة ورعدية وشبورة وأجواء باردة.. تفاصيل حالة الطقس للأحد المقبل



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 حتى الأحد المقبل 8 يناير 2023 ، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

مصر تأسف لاقتحام مسئول إسرائيلى الأقصى وتؤكد رفض أية اجراءات أحادية بالقدس



أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدةً على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

"القوى العاملة" تعلن عن 1223 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ5000 جنيه



أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

خُطوات حجز قطع الأراضى السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد.. فيديو



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إعداد فيديو توضيحي لخُطوات الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بالطرح الأول للتخصيص الفوري، بنظام الطرح الدائم، والمستمر حجزها حتى شهر فبراير المقبل، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وتيسيراً على المواطنين الراغبين في التقدم للحجز لبناء مسكنهم الخاص.

مصر تحتل المركز الخامس عالميا فى امتلاك أضخم شبكة قطارات سريعة.. التفاصيل



تنضم مصر للدول المالكة والمشغلة للقطارات السريعة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع، حيث ستكون مصر فى المركز الخامس عالميا من حيث امتلاك أضخم شبكة قطارات سريعة بالعالم.

المالية تنفى تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

اعرف أرقام الشكاوى للإبلاغ عن عدم التزام التجار بكتابة أسعار السلع



يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع وأيضا الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.

وزير الزراعة: إجمالى الإفراجات عن الأعلاف بلغ 1.714 مليون طن بـ856 مليون دولار



أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه تم الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 143 مليون دولار، فى إطار جهود الدولة في الإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

920 منفذا ثابتا ومتحركا فى الجيزة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. تعرف عليها



تواصل محافظة الجيزة، حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مصادرة السلع حال عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية



تكثف سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا كذلك متابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدى لأى مخالفات منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين واحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين فى المنافذ الحكومية.

الأرصاد: أمطار خفيفة ورعدية مساءً على بعض مناطق من القاهرة الكبرى



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سنشهد اليوم بعض التقلبات الجوية وأهمها سقوط الأمطار، لأننا نتأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما سيؤثر على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، متوقعة أن تمتد الأمطار الخفيفة والرعدية خلال فترات المساء لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

التموين: الغلق عقوبة امتناع المحلات التجارية عن إعلان أسعار السلع



انتهت المهلة المحددة من قبل وزارة التموين، لالتزام أصحاب المحال التجارية بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، وبدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية تحرير إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه ‏بالتوجيهات الوزارية، وشن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.

الضرائب: توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لتعزيز الالتزام الضريبى



أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، اتخذت وزارة المالية المصرية قرارا بتنفيذ مشروع لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة منذ 15 ديسمبر الجارى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين.

تعرف على ترتيب هدافى الدوري المصري قبل مباريات اليوم بالجولة الـ "11"



يعتلى أحمد الشيخ هداف غزل المحلة قائمة هدافى الدوري المصرى قبل استكمال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 اليوم الثلاثاء.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى وخسارة الزمالك قبل استكمال الجولة الـ11



انقض الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ11 ليرفع رصيده لـ 27 نقطة.

بشكتاش يخطط لاستعارة محمد النني من آرسنال الصيف المقبل



كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الثلاثاء، أن الدولى المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال ومنتخب مصر ، عاد على رادار بشكتاش التركى مرة أخرى لاحتمالية الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

رونالدو فى النصر السعودي.. اعرف موعد حفل استقباله والقنوات الناقلة



يترقب عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حول العالم، حفل تقديمه مع نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء 3-1-2023، في ملعب "مرسول بارك".

أهداف الإثنين.. ليفربول يخسر أمام برينتفورد.. والأهلى يفوز على بيراميدز



شهدت ملاعب العالم أمس الإثنين 2 - 1 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة برينتفورد ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدورى المصرى أهمها الأهلى مع بيراميدز والزمالك مع أسوان.

مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.. تدشين "سينما الشعب" داخل 3 جامعات بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب.. طايع عبد اللطيف: إطلاق ملتقى إبداع 4 لكليات التربية النوعية بإجازة التيرم



كشف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، تفاصيل وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وإجازة نهاية الفصل الدراسى الأول سواء المنظمة داخليا بالجماعات أو اللقاءات والأنشطة الموسعة التى تضم كل الجامعات على مستوى الجمهورية .

الصحة: فحص 800 ألف طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس.. انتشار الحملة في 30 ألف مدرسة بالمحافظات.. وحسام عبد الغفار: 255 عيادة تأمين صحي لتقديم الخدمات العلاجية



أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 800 ألف طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

الأجهزة الرقابية تتوعد المحلات التجارية حال عدم كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية.. سيارات الضبطية القضائية تجوب الأسواق ومصادرة سلع المخالفين.. وتفعيل خدمة "الواتس آب" لتلقى الشكاوى



تبدأ الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية، بعد إنذار مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع .

ضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 45 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء



نجحت شرطة التموين في ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) .. لتصرفها فى كمية قدرها (45.850 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر، و ضبط (المدير المسئول عن محل ومخزن "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية).. لتخزينه كمية قدرها (41.250 طن "أرز شعير") محظور تداولها خارج المنظومة قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التوريد وكذا تجميعه كمية قدرها (2.500 طن "أسمدة زراعية مدعمة" - 714 كيلو جرام "أرز أبيض" - 480 كيلو جرام "سكر تموينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مزارع ومالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية – بمحافظة الدقهلية).. وبحوزته كمية قدرها (10 طن "أسمدة زراعية مدعمة") مدون عليها إحدى العلامات التجارية الخاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم.

10 خطوات لعودة وإحياء المسرح المدرسى للطلاب.. اعرف التفاصيل



حددت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والثقافة خطوات عودة وإحياء المسرح المدرسى للطلاب، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات والخطوات.