اليوم السابع
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مصرع فتاة صعقا بالكهرباء فى التل الكبير بالإسماعيلية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:46 ص
مصرع فتاة صعقا بالكهرباء فى التل الكبير بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقيت فتاة مصرعها نتيجة لتعرضها بصعق الكهرباء أثناء تواجدها بمنزلها بالجزيرة الخضراء دائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية مفاده ورود بلاغ بمصرع " اية الله .ى ، ف " 28 عام  اثر تعرضها لصعق كهربائي بمنزلها الكائن بقرية الجزيرة الخضراء بمدينة التل الكبير .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين ان المتوفاة صعقتها الكهرباء أثناء تواجدها بمنزلها، مما أدى إلى وفاتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.


الاسماعيلية

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