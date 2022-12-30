الداخلية تضبط المتهمين باختطاف شخص فى الإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (ربة منزل ، مقيمة دائرة المركز) ب خطف (نجلها، طالب) حال سيرهما بإحدى الطرق بدائرة المركز، وما قررته أنها حال قيادتها سيارتها الملاكى وبرفقتها نجلها المذكور بالطريق المشار إليه اعترضت طريقهما سيارة ملاكى يستقلها (عامل بإحدى الشركات وبرفقته شخص مجهول لديها)، حيث قام الأول بإصطحاب نجلها بالسيارة خاصته ولاذ بالفرار، وأضافت أن زوجها كان يعمل بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية والمملوكة لوالد المتهم الأول وعلمها بوجود خلافات مالية بينهما.

وفـى وقت لاحق وبتضييق الخناق على المتهم المُشار إليه ومرافقه قاما بإطلاق سراح الطفل المختطف بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية وتم تسليمه لوالديه .

توصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالشركة المشار إليها، طالب ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة، بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.