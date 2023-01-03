"كهرباء الإسكندرية" تصدر قرارا بتعيين نسرين عبد السلام رئيسا للشئون التجارية

كتبت رحمة رمضان

أصدر المهندس إيهاب الفقى، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قرارا بتعيين المحاسبة نسرين محمود عبد السلام رئيسا قطاع الشئون التجارية المركزية بالشركة، خلفا للمحاسب عبد اللطيف مجير بعد بلوغه سن المعاش.

ونجحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء خلال الفترة الماضية فى تحقيق أعلى نسب تحصيل على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، والتى تعدت 100% للقطاع المنزلى والتجارى، وعدم وجود أى متأخرات على المشتركين.

ومن جانبه، أكد المحاسب علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للشئون المالية والتجارية والموارد البشرية أن نسبة التحصيل الإلكتروني لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع تبلغ حوالى 44% من إجمالى نسبة شحن العدادات في نطاق عمل الشركة.

وأوضح عبد العليم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إجمالي عدد العدادات مسبوقة الشحن بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يبلغ 920 ألف عداد مسبوق الدفع، موضحا أن نسبة التحصيل بالقطاع المنزلي والتجاري في نطاق عمل الشركة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت 100.2%.

وأشار عبد العليم إلى أن نسبة التحصيل فى القطاع الخاص وكبار المستثمرين بلغت 99.8%، مشيرا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع نسب التحصيل فى الشركة هو تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.