قطع المياه ببعض مناطق الدقهلية غدا 6 ساعات لأعمال الصيانة‎‎

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن طرانيس البحر، منية بدواى، بدواى، كفر بدواى، البرامون، كفر البرامون، الخيارية، وذلك لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 4-1-2023، وحتى الساعة 2 من مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال صيانة على خط 550 مم زهر كفر بدواى القديم - طريق المنصورة دمياط الشرقى الجديد.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.