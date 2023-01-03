اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:28 م
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قطع المياه ببعض مناطق الدقهلية غدا 6 ساعات لأعمال الصيانة‎‎

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:19 م
قطع المياه ببعض مناطق الدقهلية غدا 6 ساعات لأعمال الصيانة‎‎ انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن طرانيس البحر، منية بدواى، بدواى، كفر بدواى، البرامون، كفر البرامون، الخيارية، وذلك لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 4-1-2023، وحتى الساعة 2 من مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال صيانة على خط 550 مم زهر كفر بدواى القديم - طريق المنصورة دمياط الشرقى الجديد.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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