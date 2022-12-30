شكوى من انقطاع المياه وعدم وجود صرف فى منطقة الكيلو 7 بمطروح.. والشركة ترد

كتب- محمود أحمد عطا

أرسلت القارئة أميرة عبدالرحمن محمد شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، بتضرر فيها من استمرار قطع المياه فى منطقة 7 الكيلو التابعة ل محافظة مطروح ولا يوجد بها صرف صحى، ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه، والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بأنتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

وأكد الدكتور إيهاب خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي في محافظة مطروح، أنه تم إنشاء مأخذ جديد من خط المياه الساحلى القادم بمطروح للقضاء على أي مشكلات مع توفير مزيد من كميات المياه لأهالي المنطقة.

وأوضح أنه نظرا لعدم وجود مياه مع ارتفاع مستوي الماسورة المغذية للغراب عن مستوي المياه داخل خط المياه الرئيسي، كان مقترح الحل قيام شركة المياه بتغيير الوصلة إلى مستوي يضمن عدم انقطاع المياه بحيث تكون الماسورة المغذية للغراب من أسفل مستوي المياه داخل الخط الرئيسي واضاف أنه تم الانتهاء من أعمال مأخذ جديد، بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح مع حل المشكلات، خاصة عدم استقرار ضخ المياه في عدد من القرى وبعض المناطق.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".